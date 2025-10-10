Regionali l’accordo del centrodestra non placa tensioni e malumori

«La Lombardia non l’avranno mai!». I capannelli dei deputati leghisti giovedì pomeriggio a Montecitorio erano più infuocati che mai. Perché l’ accordo raggiunto sulle Regionali, con il leghista Alberto Stefani in Veneto, il meloniano Edmondo Cirielli in Campania e il civico di area forzista Luigi Lobuono in Puglia, ha lasciato l’amaro in bocca ai lumbard. L’intesa prevede infatti che poi a Fratelli d’Italia, nel 2028, tocchi il candidato in Lombardia. La Lombardia andrà al partito più forte (cioè FdI). Se il Veneto per i padani è Fort Alamo, la Lombardia Fort Knox. Qui nacque il movimento di Umberto Bossi che con Bobo Maroni alla fine degli Anni 80 andava a scrivere “Padania Libera” sui muri con la vernice verde. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Regionali, l’accordo del centrodestra non placa tensioni e malumori

