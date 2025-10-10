Regionali in Toscana Meloni attacca la sinistra | Più fondamentalista di Hamas è un enorme centro sociale

Vincere in Toscana sarebbe, per usare un’espressione cara alla destra leghista, batterli «a casa loro». In una delle Regioni rosse per eccellenza, il centrodestra ha scelto la centralissima piazza San Lorenzo, a Firenze, per l’ultimo comizio prima delle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre. « Possiamo vincere anche in Toscana e scrivere la storia », suona la carica il candidato Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e volto scelto dalla maggioranza di governo per tentare il miracolo politico. Dietro di lui, compatti, i quattro leader: Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. 🔗 Leggi su Open.online

Regionali in Toscana, Meloni attacca Francesca Albanese e Greta Thunberg: “Pace grazie a Trump, non a loro” - I leader di centrodestra si sono riuniti in piazza San Lorenzo a Firenze per sostenere il candidato Alessandro Tomasi alle regionali in Toscana ... Secondo fanpage.it

Toscana, attacco di Meloni: «La sinistra italiana è più fondamentalista di Hamas, alle Regionali batteremo questo enorme centro sociale» - La premier chiude la campagna con Salvini, Salvini Tajani e Lupi: «Pensavano che che non avremmo mai avuto il coraggio di riempire il centro di Firenze». Si legge su msn.com