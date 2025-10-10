Regionali esordio di Lobuono con Lollobrigida Decaro incontro a Lecce coi candidati

BARILECCE – La sfida a distanza per le Regionali del prossimo 23 e 24 novembre, in Puglia, è davvero iniziata, dopo l’ufficializzazione del nome dell’imprenditore Luigi Lobuono come candidato del centrodestra. E i due principali contendenti sono stati alle prese, in queste ore, con gli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it