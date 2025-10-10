Regionali De Luca all' attacco | Basta falsità e opportunismo

Dalla campagna elettorale per le regionali in Campania al conflitto in Medio Oriente, il presidente della Regione Vincenzo De Luca affida al suo consueto appuntamento social del venerdì un'analisi su più fronti, criticando gli avversari politici e commentando lo scenario internazionale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

Regionali in Campania. Roberto Celano (FI): "In 10 anni De Luca ed il Centro Sinistra hanno distrutto la sanità pubblica" #regionali2025 #RegioneCampania #forzaitalia #forzaitaliacampania #AgendaPolitica Roberto Celano

Regionali in Campania, De Luca: «Il centrodestra è una coalizione di sfrantummati»

Regionali:De Luca, ho già sentito tante bestialità e falsità - "Siamo solo all'inizio di questa campagna elettorale ma la quantità di bestialità che ho avuto già modo di sentire, di falsità, di cose indecenti, è sconvolgente. Da ansa.it

