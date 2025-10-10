Tempo di lettura: < 1 minuto – “L’adesione di Nicola CAPUTO a Forza Italia rappresenta un passaggio significativo per l’intero quadro politico campano. Parliamo di una personalità che conosco e che ho sempre stimato per la serietà, la competenza e la dedizione con cui ha interpretato il suo ruolo istituzionale, mantenendo sempre un forte legame con i territori e con le comunità della nostra regione. La sua scelta conferma la vitalità e l’attrattiva di un partito che continua a essere casa naturale per chi crede nella politica moderata, responsabile e orientata al merito. In un momento in cui il confronto politico tende spesso a estremizzarsi, l’ingresso di CAPUTO rafforza quella visione equilibrata e concreta che Forza Italia incarna e che trova nella guida di Antonio Tajani e di Fulvio Martusciello punti di riferimento autorevoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regionali, D’Agostino: “Caputo valore aggiunto per Forza Italia”