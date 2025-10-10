Regionali D’Agostino | Caputo valore aggiunto per Forza Italia
Tempo di lettura: < 1 minuto – “L’adesione di Nicola CAPUTO a Forza Italia rappresenta un passaggio significativo per l’intero quadro politico campano. Parliamo di una personalità che conosco e che ho sempre stimato per la serietà, la competenza e la dedizione con cui ha interpretato il suo ruolo istituzionale, mantenendo sempre un forte legame con i territori e con le comunità della nostra regione. La sua scelta conferma la vitalità e l’attrattiva di un partito che continua a essere casa naturale per chi crede nella politica moderata, responsabile e orientata al merito. In un momento in cui il confronto politico tende spesso a estremizzarsi, l’ingresso di CAPUTO rafforza quella visione equilibrata e concreta che Forza Italia incarna e che trova nella guida di Antonio Tajani e di Fulvio Martusciello punti di riferimento autorevoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: regionali - agostino
Elezioni regionali, D'Agostino (FI): "Scelta inopportuna e irrispettosa della memoria delle vittime del terremoto dell'80"
Regionali, Schlein in piazza Sant'Agostino: "Andiamo a vincere. Viva la Palestina libera e l'Italia antifascista"
Regionali, D’Agostino: “Dopo la Calabria, ora la sfida in Campania”
Le elezioni regionali sono alle porte. Campania sembra sempre più un termine generico, capace solo di evocare restrizioni economiche e burocrazia. Con la Campania succede quello che succedeva a S. Agostino col tempo. Quando non si chiede cosa sia, si - facebook.com Vai su Facebook
Caputo si dimette da assessore regionale, si aprono le porte di Fi - Una notte insonne, un flusso di ricordi, pensieri e previsioni, 12 ore di riflessioni sul passato e sul futuro. Da ilmattino.it
Caputo si dimette da assessore regionale all'Agricoltura - "Quando, cinque anni fa, ho accettato questo incarico, l'ho fatto con il senso di responsabilità di chi rico ... Lo riporta rainews.it