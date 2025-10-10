Regionali candidato governatore di Lega o Fratelli d’Italia? Romeo | noi radicati Fidanza | FdI al 30% in Lombardia può ambire a presidenza
Milano, 10 ottobre 2025 – Le prossime Regionali del 2028 sono diventate terreno di se non scontro almeno frizioni tra le diverse anime del centrodestra, che da oltre un trentennio ininterrotto amministra la Lombardia (dal 1995 con Paolo Arrigoni). In vista del prossimo appuntamento elettorale è già iniziato un braccio di ferro tra Lega e Fratelli d’Italia: di quale area sarà espressione il futuro candidato alla poltrona di Palazzo Lombardia? Dopo Roberto Formigoni (Forza Italia), gli ultimi governatori della Lombardia sono stati espressione del Carroccio: Roberto Maroni (dal 2013 al 2018) e l’attuale presidente, il leghista Attilio Fontana, che ha iniziato il suo secondo mandato nel 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Regionali, candidato governatore di Lega o Fratelli d'Italia? Romeo: noi radicati. Fidanza: FdI al 30% in Lombardia, può ambire a presidenza - In vista delle prossime elezioni dibattito aperto tra le diverse anime centrodestra che amministra la regione ininterrottamente da oltre trent'anni.
