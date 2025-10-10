Regionali candidato governatore di Lega o Fratelli d’Italia? Romeo | noi radicati Fidanza | FdI al 30% in Lombardia può ambire a presidenza

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 10 ottobre 2025 – Le prossime Regionali del 2028 sono diventate terreno di se non scontro almeno frizioni tra le diverse anime del centrodestra, che da oltre un trentennio ininterrotto amministra la Lombardia (dal 1995 con Paolo Arrigoni). In vista del prossimo appuntamento elettorale è già iniziato un braccio di ferro tra Lega e Fratelli d’Italia: di quale area sarà espressione il futuro candidato alla poltrona di Palazzo Lombardia? Dopo Roberto Formigoni (Forza Italia), gli ultimi governatori della Lombardia sono stati espressione del Carroccio: Roberto Maroni (dal 2013 al 2018) e l’attuale presidente, il leghista Attilio Fontana, che ha iniziato il suo secondo mandato nel 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

regionali candidato governatore di lega o fratelli d8217italia romeo noi radicati fidanza fdi al 30 in lombardia pu242 ambire a presidenza

© Ilgiorno.it - Regionali, candidato governatore di Lega o Fratelli d’Italia? Romeo: noi radicati. Fidanza: FdI al 30% in Lombardia, può ambire a presidenza

In questa notizia si parla di: regionali - candidato

Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»

Regionali in Lombardia, Romeo spariglia le carte: “Candidato per forza di FdI? Mica è detto”. E lancia Giorgetti

regionali candidato governatore legaRegionali, candidato governatore di Lega o Fratelli d’Italia? Romeo: noi radicati. Fidanza: FdI al 30% in Lombardia, può ambire a presidenza - In vista delle prossime elezioni dibattito aperto tra le diverse anime centrodestra che amministra la regione ininterrottamente da oltre trent’anni. Segnala ilgiorno.it

regionali candidato governatore legaLuca Zaia, Lega con il simbolo alle elezioni regionali ma senza il nome del governatore: «La lista civica non c'è e con Stefani non sarà Grande Fratello» - Il nome del presidente del Veneto, a quanto apprende l'Ansa, non comparirà sul simbolo della Lega in occasione ... Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Candidato Governatore Lega