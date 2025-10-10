Regionali Campania Teresa Rea capolista nel gruppo ‘Casa Riformista’ a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto Teresa Rea, infermiera, professore associato all’Università degli Studi di Napoli Federico II e dottore di ricerca in economia e management delle aziende e delle organizzazioni sanitarie, sarà candidata capolista al Consiglio regionale della Campania nella lista Casa Riformista. Ad annunciarlo il vice presidente nazionale e il coordinatore regionale campano di Italia Viva, rispettivamente Davide Faraone e Armando Cesaro. Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche e componente del Comitato centrale FNOPI, ha maturato esperienza professionale a Napoli e Roma in Rianimazione, Trauma Center e sanità pubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

