?Regionali Campania Tajani | Andiamo avanti per vincere Martusciello | ?21 sindaci passeranno con Forza Italia
«Noi siamo leali, crediamo nella coalizione» e sosterremmo tutti i candidati governatore non di Forza Italia indicati dal centrodestra per le prossime regionali in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»
Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti
Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»
Tajani: entra in FI l’ex assessore regionale dell’Iv in Campania, Caputo - “Annuncio l’adesione a Forza Italia dell’ex europarlamentare del Pd Nicola Caputo e assessore uscente all’Agricoltura della giunta De Luca come espondente di Italia viva. Riporta corriereirpinia.it