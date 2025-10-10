Regionali Campania Rauseo Lega | Sindaci e amministratori in prima linea con Cirielli per rilanciare Avellino

Avellinotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 10 ott. – «È il momento di rendere protagonisti i veri interlocutori dei cittadini e dei territori: sindaci, assessori e consiglieri comunali. Il centrodestra deve chiamare a raccolta i propri amministratori di riferimento in provincia di Avellino e definire insieme le priorità da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - campania

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

Regionali, Rauseo (Lega): “La legge elettorale della Campania penalizza i sindaci” - Il coordinatore dei dipartimenti tematici della Lega Avellino, Franco Rauseo: “La legge elettorale della Campania continua a penalizzare i sindaci, impedendo loro di partecipare alla prossima ... Da corriereirpinia.it

regionali campania rauseo legaRauseo, Lega: "Centrodestra chiami a raccolta gli amministratori irpini" - Lo dichiara Franco Rauseo, coordinatore dei Dipartimenti Tematici della Lega, a margine di un incontro a Napoli con il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, al quale ha illustrato le ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania Rauseo Lega