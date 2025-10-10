Regionali Campania Rauseo Lega | Sindaci e amministratori in prima linea con Cirielli per rilanciare Avellino

Avellino, 10 ott. – «È il momento di rendere protagonisti i veri interlocutori dei cittadini e dei territori: sindaci, assessori e consiglieri comunali. Il centrodestra deve chiamare a raccolta i propri amministratori di riferimento in provincia di Avellino e definire insieme le priorità da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it