Regionali Bosi Cdx a Fanpage | Con Tomasi strapperemo la Toscana al centrosinistra
Dalle proposte per la Regione su sanità, infrastrutture e lavoro al "remigration" di Vannacci, passando per lo scandalo di FdI a Prato, il candidato capolista della civica È Ora!, Lorenzo Bosi, spiega a Fanpage.it il programma con cui Alessandro Tomasi (cdx) punta a convincere i cittadini toscani i prossimi 12 e 13 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
