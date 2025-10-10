Regionali anche nel Comune di Calanna vince Forza Italia

Reggiotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il coordinatore comunale di Forza Italia nel comune di Calanna, Sebastiano Morena, esprime grande soddisfazione per lo straordinario del partito forzista proprio nel piccolo comune reggino."Forza Italia si attesta, in continuità con i risultati ottenuti nel comune in tutte le elezioni che si sono. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - comune

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»

Regionali, Avs e Veneto che Vogliamo scelgono la strada comune

L'intervista/ Ventura con Bandecchi alle regionali: "Mi ricorda il primo De Luca. Poi punterò al Comune"

regionali comune calanna vinceRegionali Calabria, Morena: “straordinario risultato per Forza Italia nel Comune di Calanna” - “È con grande soddisfazione che annunciamo un risultato di straordinaria importanza per Forza Italia nel nostro Comune: Forza Italia si attesta, in continuità con i risultati ottenuti nel comune in tu ... Lo riporta strettoweb.com

regionali comune calanna vinceIn provincia di Reggio Occhiuto stravince con percentuali bulgare: vince in 92 centri su 97. Tutti i dati comune per comune - In questo articolo approfondiamo il dato elettorale delle elezioni regionali analizzandolo comune per comune. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Regionali Comune Calanna Vince