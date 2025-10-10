Regionali 2025 Stefano Bandecchi arriva a Salerno per Mimmo Ventura

Salernotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato alla Presidenza della Regione Campania Stefano Bandecchi sarà a Salerno domani (sabato 11 ottobre), alle ore 18.30, in Via Mario Iannelli n°8 per l'inaugurazione del Comitato Elettorale di Domenico Ventura, attuale consigliere comunale al Comune di Salerno e candidato alle elezioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

