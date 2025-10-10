Regionali 2025 | rimborsi e sconti per i toscani all’estero e fuori sede

Saranno circa 203 mila i toscani residenti all’estero chiamati a rientrare in patria per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Nessuna possibilità di votare per corrispondenza: per eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale sarà necessario presentarsi fisicamente al seggio. Rimborsi per chi rientra dall’estero. Per chi vive lontano, il viaggio può essere impegnativo. La Regione ha però previsto agevolazioni e rimborsi per facilitare il rientro e incentivare la partecipazione. I cittadini iscritti all’ Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) potranno ottenere un contributo economico se rientrano in Toscana nei dieci giorni precedenti il voto e ripartono entro dieci giorni dopo le elezioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

