Regionali 2025 Giani | Questa Toscana è la nostra casa Schlein | Regione governata bene Chiusura elettorale a Livorno

FIRENZE – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, Teatro Cartiere Carrara pieno a Firenze per Eugenio Giani con Elly Schlein. (Foto Fb Eugenio Giani) Giani, Pd, presidente Regione Toscana uscente nonché candidato presidente campo largo centrosinistra per il Giani bis, a Firenze giovedì 9 ottobre sera, chiude la campagna elettorale Pd a Livorno venerdì 10 ottobre alle ore 21. A Livorno, Giani a Palazzo del Portuale con i deputati Laura Boldrini ed Emiliano Fossi, segretario regionale Pd. Con il sindaco Luca Salvetti. Con Alessandro Franchi, segretario Federazione Pd, capolista Pd Livorno per il Consiglio regionale, Cristina Grieco e Barbara Boncian i, candidate Consiglio regionale, Alberto Brilli, segretario comunale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

