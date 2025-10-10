Regina Coeli cedimento del soffitto | trasferiti almeno 200 detenuti; strage sfiorata
ABBONATI A DAYITALIANEWS Secondo la stima di Osapp, l’organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria, sono almeno 200 i detenuti trasferiti dal carcere di Regina Coeli dopo il cedimento di una porzione di volta. Il numero è provvisorio e potrà essere aggiornato. L’episodio, avvenuto in uno dei penitenziari di Roma, viene descritto come una tragedia evitata per poco. Il crollo nella seconda rotonda, nessun ferito. Giovedì, nella zona della seconda rotonda, circa un metro quadrato di soffitto si è staccato ed è precipitato per venti metri, senza causare feriti. In quell’area transitano abitualmente detenuti e agenti della polizia penitenziaria: in un orario diverso le conseguenze sarebbero potute essere gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
