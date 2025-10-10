Regime impatriati non serve la laurea | come dimostrare le altre qualifiche
Per poter accedere alla regime fiscale riservato agli impatriati non è necessario essere in possesso di una laurea almeno triennale. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, che ha spiegato che alle agevolazioni possono accedere i lavoratori in possesso di una elevata qualificazione o specializzazione, così come definiti dalle normative vigenti. Ricordiamo che il regime previsto per gli impatriati permette di ottenere dei redditi agevolati al 50% fino ad un importo massimo di 600.000 euro nel caso in cui i diretti interessati siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme. Cosa significa alta specializzazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Nuovo regime degli impatriati nel modello REDDITI PF 2025
