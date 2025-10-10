Reggio Calabria lite per il controllo del quartiere degenera in agguato mafioso | arresti per tentato omicidio

Tre giovani arrestati a Reggio Calabria per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso dopo una lite per il controllo del territorio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

reggio calabria lite per il controllo del quartiere degenera in agguato mafioso arresti per tentato omicidio

