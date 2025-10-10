Reggio Calabria lite per il controllo del quartiere degenera in agguato mafioso | arresti per tentato omicidio
Tre giovani arrestati a Reggio Calabria per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso dopo una lite per il controllo del territorio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: reggio - calabria
L’impresa dell’architetto: Messina-Reggio Calabria in meno di un’ora a nuoto
Meteo, vera e intensa ondata di caldo anche su Reggio Calabria: ecco le previsioni
Aidia Reggio Calabria lancia il ciclo di laboratori tecnici "Donne che Progettano il Futuro"
Una giovane è stata arrestata dalla Squadra mobile di Reggio Calabria perché accusata di avere ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena partoriti, di occultamento dei loro corpi nonché di soppressione di cadavere in relazione a un ulteriore bambino - facebook.com Vai su Facebook
A Reggio Calabria, la polizia ha arrestato una donna di 25 anni accusata di aver ucciso due neonati dopo averli partoriti, soffocandoli e nascondendone i corpi in un armadio - X Vai su X
Reggio Calabria, lite per il controllo del quartiere degenera in agguato mafioso: arresti per tentato omicidio - Tre giovani arrestati a Reggio Calabria per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso dopo una lite per il controllo del territorio. Da virgilio.it
Incendia un'auto a Reggio Calabria e viene preso a fucilate, arrestati 3 giovani per tentato omicidio - Tre giovani arrestati a Reggio Calabria per tentato omicidio e detenzione di armi, aggravati dal metodo mafioso, dopo una lite per un incendio. virgilio.it scrive