Reggio Calabria gemellini neonati trovati morti nell’armadio | arrestata la madre

Vanityfair.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era stata la madre della giovane a scoprire i due corpi. Secondo le indagini, la 25enne aveva partorito da sola in casa, senza confidare a nessuno la sua gravidanza. Due anni prima avrebbe dato alla luce anche un altro neonato, soffocato subito dopo la nascita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

reggio calabria gemellini neonati trovati morti nell8217armadio arrestata la madre

© Vanityfair.it - Reggio Calabria, gemellini neonati trovati morti nell’armadio: arrestata la madre

In questa notizia si parla di: reggio - calabria

L’impresa dell’architetto: Messina-Reggio Calabria in meno di un’ora a nuoto

Meteo, vera e intensa ondata di caldo anche su Reggio Calabria: ecco le previsioni

Aidia Reggio Calabria lancia il ciclo di laboratori tecnici "Donne che Progettano il Futuro"

reggio calabria gemellini neonatiReggio Calabria, gemellini neonati trovati morti nell’armadio: arrestata la madre - Secondo le indagini, la 25enne aveva partorito da sola in casa, senza confidare a nessuno la sua gravidanza. Segnala vanityfair.it

Mamma soffoca i gemelli neonati e nasconde i corpi nell’armadio: nel cellulare la prova di un terzo figlio ucciso già nel 2022 - Orrore a Reggio Calabria, arrestata la giovane madre: è accusata di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Reggio Calabria Gemellini Neonati