Reggio Calabria gemellini neonati trovati morti nell’armadio | arrestata la madre

Era stata la madre della giovane a scoprire i due corpi. Secondo le indagini, la 25enne aveva partorito da sola in casa, senza confidare a nessuno la sua gravidanza. Due anni prima avrebbe dato alla luce anche un altro neonato, soffocato subito dopo la nascita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Reggio Calabria, gemellini neonati trovati morti nell’armadio: arrestata la madre

In questa notizia si parla di: reggio - calabria

