Reggio Calabria ferito per racket senza autorizzazione | tre arresti
Le indagini sono partite dopo il ferimento a fucilate di un uomo nel luglio dello scorso anno nel centro del capoluogo calabrese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: reggio - calabria
L’impresa dell’architetto: Messina-Reggio Calabria in meno di un’ora a nuoto
Meteo, vera e intensa ondata di caldo anche su Reggio Calabria: ecco le previsioni
Aidia Reggio Calabria lancia il ciclo di laboratori tecnici "Donne che Progettano il Futuro"
#Reggio Calabria Una giovane è stata arrestata con l'accusa di avere ucciso, soffocandoli, i suoi 2 bambini appena partoriti. Fra le accuse anche quella di soppressione di cadavere in relazione a un ulteriore neonato partorito 3 anni fa. Emessa un'ordinanza
Agguato a colpi d’arma da fuoco a Reggio Calabria: ferito un 60enne - In corso i rilievi e le indagini della Procura reggina ... Come scrive corrieredellacalabria.it
Reggio Calabria, sparatoria in città: colpito un uomo, è grave - Momenti di paura pochissimi minuti fa a Saracinello, quartiere alla periferia sud di Reggio Calabria, dove si sono uditi colpi di arma da fuoco all’interno di una carrozzeria. Lo riporta strettoweb.com