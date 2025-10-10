Red Bull contro Hamilton frase pesantissima | umiliato da Verstappen

Delle parole apparentemente “innocue” in casa Red Bull mettono in imbarazzo Lewis Hamilton, accusato di non pensare abbastanza al mondo delle corse.  Una volta, il controverso influencer Andrew Tate – sicuramente un personaggio pieno di ombre ma che di sport se ne intende – ha spiegato così il declino dei grandi atleti arrivati al loro picco di fama e guadagni:  “Perché Connor McGregor ha smesso di vincere? Per vincere gli incontri, deve importarti solo di allenarti. A lui ora importano le feste, bere, divertirsi”. Un concetto che si può applicare alle MMA ma in realtà a tutti gli sport, F1 compresa. 🔗 Leggi su Sportface.it

