Recuperato dai Carabinieri TPC di Napoli un prezioso dipinto rubato nel 1978 dalla Chiesa del Rosario di Rende

Operazione coordinata dalla Procura di Napoli: individuata l’opera durante accertamenti su beni d’arte pignorati, grazie alla consultazione della Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti.. Per delega del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, si comunica che il 9 ottobre 2025, alle ore 17:30, a Rende (CS), il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli ha restituito all’Arcivescovo di Cosenza – Bisignano un dipinto, olio su tela del XVIII secolo, delle dimensioni di cm 115 x 150 circa, attribuito al maestro Francesco De Mura (Napoli, 1696 – 1782), raffigurante “Madonna del Rosario con Gesù Bambino e Santi”, trafugato da ignoti all’interno della Chiesa Maria SS del Rosario di Rende (CS) nel lontano 4 gennaio 1978. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

