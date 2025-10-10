Recap modelle a Parigi | da Kendall a Matilde e Bella Dov’è Gigi Hadid?

E’ finito il fashion month: Parigi chiude le quattro settimane di sfilate. Se ne riparla a febbraio con le prossime collezioni femminili. È tempo di tirare le somme, analizzare i trend e soprattutto guardare quali modelle hanno calcato i catwalk più prestigiosi della capitale francese. Tra trasparenze audaci, esordi sensazionali e assenze che hanno fatto rumore, ecco chi c’era e chi mancava alle agli show della Paris Fashion Week. Le nudità di Kendall Jenner alla Paris Fashion Week. Trasparente in nero La più sexy in passerella alla Paris Fashion Week è stata senza dubbio Kendall Jenner. La supermodella ha lasciato tutti a bocca aperta alla sfilata di Schiaparelli, dove ha sfoggiato un look trasparente che ha catturato l’attenzione di fotografi e ospiti. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

