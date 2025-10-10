realme e Ricoh Imaging siglano una partnership strategica per il comparto fotografico

Periodicodaily.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – realme ha ufficializzato, per mezzo di una nota, una partnership strategica con Ricoh Imaging Company LTD. L'alleanza, il cui debutto pubblico è previsto per il 14 ottobre a Pechino, celebra quattro anni di co- progettazione e mira a stabilire un nuovo standard nell'imaging mobile con il primo prodotto congiunto: il realme GT 8 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: realme - ricoh

Realme e RICOH IMAGING insieme per portare autenticità, iniziando da Realme GT 8 Pro

realme e Ricoh insieme per portare la street photography negli smartphone

realme ricoh imaging siglanorealme e Ricoh Imaging siglano una partnership strategica per il comparto fotografico - sviluppo culminano nel realme GT 8 Pro, che integra l'eredità della street photography RICOH GR per contrastare l'omologazione algoritmica nel settore mobile ... Secondo adnkronos.com

realme ricoh imaging siglanorealme e RICOH IMAGING, partnership strategica nel campo dell’imaging per smartphone - Secondo quanto annunciato, realme e RICOH IMAGING, partnership strategica nel campo dell’imaging per smartphone. Come scrive vgmag.it

Cerca Video su questo argomento: Realme Ricoh Imaging Siglano