realme e Ricoh Imaging siglano una partnership strategica per il comparto fotografico
(Adnkronos) – realme ha ufficializzato, per mezzo di una nota, una partnership strategica con Ricoh Imaging Company LTD. L'alleanza, il cui debutto pubblico è previsto per il 14 ottobre a Pechino, celebra quattro anni di co- progettazione e mira a stabilire un nuovo standard nell'imaging mobile con il primo prodotto congiunto: il realme GT 8 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: realme - ricoh
Realme e RICOH IMAGING insieme per portare autenticità, iniziando da Realme GT 8 Pro
realme e Ricoh insieme per portare la street photography negli smartphone
Sii audace. Sii vero. Questa è attitudine. #realmexRICOHGR #4YearsInOneSnap #SnapbyNoRules - X Vai su X
In modo specifico sarà protagonista la serie Ricoh GR https://www.dday.it/redazione/54823/realme-e-ricoh-insieme-per-portare-la-street-photography-negli-smartphone- - facebook.com Vai su Facebook
realme e Ricoh Imaging siglano una partnership strategica per il comparto fotografico - sviluppo culminano nel realme GT 8 Pro, che integra l'eredità della street photography RICOH GR per contrastare l'omologazione algoritmica nel settore mobile ... Secondo adnkronos.com
realme e RICOH IMAGING, partnership strategica nel campo dell’imaging per smartphone - Secondo quanto annunciato, realme e RICOH IMAGING, partnership strategica nel campo dell’imaging per smartphone. Come scrive vgmag.it