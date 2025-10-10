Re Carlo sfida William | Ho lottato tutta la vita per questo

Re Carlo sfida William a colpi di share. Infatti, anche lui approda sullo schermo con un documentario in cui si racconta, svelando ciò per cui ha lottato tutta la vita. Re Carlo, guerra mediatica con William e Harry. Re Carlo non vuole essere da meno dei suoi due figli, William e Harry, che hanno sfruttato le piattaforme in streaming per raccontarsi. Il Duca del Sussex l’ha fatto con Netflix dove ha girato una serie con sua moglie Meghan Markle in cui raccontava la sua vita a Palazzo e lanciava accuse di vario genere contro la sua famiglia, in particolare suo padre e suo fratello. Il Principe del Galles lo ha fatto più recentemente per Apple tv, apparendo in una puntata di   The Reluctant Traveler d ove ha raccontato, come non aveva mai fatto prima, alcuni dettagli della sua vita privata, dalla malattia di sua moglie Kate Middleton svelando l’anno terribile che ha vissuto all’educazione dei suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. 🔗 Leggi su Dilei.it

