Re Carlo sfida William | Ho lottato tutta la vita per questo
Re Carlo sfida William a colpi di share. Infatti, anche lui approda sullo schermo con un documentario in cui si racconta, svelando ciò per cui ha lottato tutta la vita. Re Carlo, guerra mediatica con William e Harry. Re Carlo non vuole essere da meno dei suoi due figli, William e Harry, che hanno sfruttato le piattaforme in streaming per raccontarsi. Il Duca del Sussex l’ha fatto con Netflix dove ha girato una serie con sua moglie Meghan Markle in cui raccontava la sua vita a Palazzo e lanciava accuse di vario genere contro la sua famiglia, in particolare suo padre e suo fratello. Il Principe del Galles lo ha fatto più recentemente per Apple tv, apparendo in una puntata di The Reluctant Traveler d ove ha raccontato, come non aveva mai fatto prima, alcuni dettagli della sua vita privata, dalla malattia di sua moglie Kate Middleton svelando l’anno terribile che ha vissuto all’educazione dei suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: carlo - sfida
Capannone del Carlo Felice, Terrile sfida Orazi: “Quereli pure me”
Monte Carlo, la bellezza esclusiva che sfida il tempo
Zaia in lista, la sfida della Lega è aperta Ma Fdi con De Carlo punta a cambiare. Così il Veneto diventa il campo chiave
Round 3 # HomePetition Una grande sfida con il Patron di La Lumira Ristorante Carlo Alberto Borsarini Il presidente del Tour tlen ! Che competition! Via alle prenotazioni! - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, De Luca sfida Manfredi: «Operazione verità sul San Carlo» - X Vai su X
Padre e figlio al centro della tempesta: Re Carlo e William tra fratture familiari e il futuro della Corona - Re Carlo e William: tensioni familiari e divergenze sul futuro della monarchia britannica. Come scrive notizie.it
William rappresenterà Re Carlo alla Cop30, l'ascesa dell'erede Windsor (e l'intesa inscalfibile con il padre) - Ieri un raro impegno congiunto del sovrano con il principe, in vista della Cop30 al National History Museum di Londra. Scrive msn.com