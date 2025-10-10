Raznovich a La Confessione di Gomez Rai 3 | Ho subito molestie da piccola ricordo ancora il senso di colpa | ero congelata
“Con una scusa un amico di mio padre mise le mani dove non avrebbe dovuto. Ricordo come fosse ieri la sensazione di dolore, di bruciore, di sbagliato e il senso di colpa “. Così Camila Raznovich, ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda sabato 11 ottobre alle 20.15 su Rai 3 sulle molestie subite da bambina. “Un’estate ero con i miei amici della comunità e il papà di uno di questi amici, che era effettivamente molto vicino ai miei genitori, molto amico di mio papà. – ha raccontato la conduttrice del Kilimangiaro a proposito dei primi 10 anni della sua vita, quando insieme alla famiglia frequentava gli ambienti della comunità arancione, i seguaci di Osho, il mistico indiano morto nel 1990 – Con la scusa di farmi dei grattini mentre guardavo i cartoni animati, ha infilato le mani e le dita dove non avrebbe dovuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
