Ravioli nostrani pizzoccheri birra e castagne | le sagre del fine settimana in Bergamasca
L’OktoBerg Fest” al Piazzale degli Alpini a Bergamo, “Streeat Food Truck” a ChorusLife, la sagra d’autunno a Ponte Giurino, l’Oktoberfest a Costa di Mezzate, la sagra del raviolo nostrano a Covo, castagnate e feste delle castagne, il Festival della Valtellina a Spirano, la sagra dei sapori locali a Valbondione e altro ancora. Sono diverse le feste e le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 10 a domenica 12 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 2 novembre al piazzale degli Alpini a Bergamo torna l’OktoBERG Fest. Ci sarà il tradizionale tendone con ben tre Biergarden all’aperto la cucina berghem-bavarese, musica dal vivo e intrattenimenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Menú della settimana a partire dal 04/09 Menù Degustazione ANTIPASTI: Tagliere di insaccati nostrani Tris di formaggi e le sue composte Tortino di carne mandorle e prugne Giardiniera PRIMI: Ravioli pomodoro e salvia Fregola
Patti Smith, Gigi Riva, concerti e ravioli nostrani: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Stasera alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, si terrà un concerto di Patti Smith, che torna in Italia con Horses 50th anniversary, il nuovo tour mondiale che celebra i 50 anni dell'iconico disco
Ravioli, grigliate, taragna, pesce, spalla e birra: le sagre di giugno in Bergamasca - Dagli immancabili casoncelli alle grigliate passando per la polenta taragna, la spalla (tipicità di Schilpario), fritture di pesce, birra e tanto altro ancora.