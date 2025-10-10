L’OktoBerg Fest” al Piazzale degli Alpini a Bergamo, “Streeat Food Truck” a ChorusLife, la sagra d’autunno a Ponte Giurino, l’Oktoberfest a Costa di Mezzate, la sagra del raviolo nostrano a Covo, castagnate e feste delle castagne, il Festival della Valtellina a Spirano, la sagra dei sapori locali a Valbondione e altro ancora. Sono diverse le feste e le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 10 a domenica 12 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 2 novembre al piazzale degli Alpini a Bergamo torna l’OktoBERG Fest. Ci sarà il tradizionale tendone con ben tre Biergarden all’aperto la cucina berghem-bavarese, musica dal vivo e intrattenimenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Ravioli nostrani, pizzoccheri, birra e castagne: le sagre del fine settimana in Bergamasca