Ravenna, 10 ottobre 2025 – “Anna Leonardi, moglie di Michele Marco Rossi, il violoncellista che si è appena dimesso da condirettore di Ravenna Festival, dovrebbe fare un passo indietro e rinunciare anche lei all’incarico”. È solo una delle richieste che Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, rivolge in una lunga interrogazione al sindaco Alessandro Barattoni. Il musicista ha rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi, dopo il rinvio a giudizio per maltrattamenti, minacce e violenza nei confronti di una ex fidanzata per fatti avvenuti dieci anni fa. Ancisi entra a piè pari nella vicenda che ha coinvolto nei giorni scorsi i due direttori appena designati, entrambi, ricorda il consigliere comunale,“selezionati senza procedura pubblica”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ravenna Festival, i dubbi di Ancisi: “Leonardi faccia un passo indietro, sapeva dei guai giudiziari del marito”