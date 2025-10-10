Ravenna Festival i dubbi di Ancisi | Leonardi faccia un passo indietro sapeva dei guai giudiziari del marito

Ilrestodelcarlino.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ravenna, 10 ottobre 2025 –  “Anna Leonardi, moglie di Michele Marco Rossi, il violoncellista che si è appena dimesso da condirettore di Ravenna Festival, dovrebbe fare un passo indietro e rinunciare anche lei all’incarico”. È solo una delle richieste che Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, rivolge in una lunga interrogazione al sindaco Alessandro Barattoni. Il musicista ha rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi, dopo il rinvio a giudizio per maltrattamenti, minacce e violenza nei confronti di una ex fidanzata per fatti avvenuti dieci anni fa. Ancisi entra a piè pari nella vicenda che ha coinvolto nei giorni scorsi i due direttori appena designati, entrambi, ricorda il consigliere comunale,“selezionati senza procedura pubblica”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ravenna festival i dubbi di ancisi leonardi faccia un passo indietro sapeva dei guai giudiziari del marito

© Ilrestodelcarlino.it - Ravenna Festival, i dubbi di Ancisi: “Leonardi faccia un passo indietro, sapeva dei guai giudiziari del marito”

In questa notizia si parla di: ravenna - festival

Ravenna Festival, largo ai giovani. Anna Leonardi e Michele Marco Rossi sono i nuovi co-direttori artistici

Durante il suo mandato nacquero Pala De Andrè, Mirabilandia e Ravenna Festival: una strada per l'ex sindaco Dragoni

Ravenna celebra Dante: il festival “Prospettiva Dante” 2025

ravenna festival dubbi ancisiRavenna Festival, i dubbi di Ancisi: “Leonardi faccia un passo indietro, sapeva dei guai giudiziari del marito” - il violoncellista che si è appena dimesso da condirettore di Ravenna Festival, dovrebbe fare un passo indietro e rinunciare anche lei all’incarico”. Come scrive ilrestodelcarlino.it

ravenna festival dubbi ancisiDirettore accusato di maltrattamenti, Ancisi: “Il Ravenna Festival riparta. Dimissioni della moglie e bando” - E’ questo il monito del consigliere comunale Alvaro Ancisi dopo che il nuovo direttore Michele Marco Rossi si è dimesso a seguito del rinvio a giudizio in un pro ... Secondo ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Ravenna Festival Dubbi Ancisi