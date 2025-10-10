Rasoterra o con tacco kitten da equitazione in stile texano o biker Gli stivali neri si confermano le calzature più desiderate del momento

H ere we go again. Il definitivo arrivo della stagione fredda e l’inevitabile cambio armadio scatenano domande e dubbi ancestrali. Come ogni autunno, insomma, ci si interroga sul cappotto must-have, sulla borsa destinata a rivoluzionare la quotidianità, sul tailleur più elegante. Ritorna, inoltre, più scatenata che mai, la caccia agli stivali neri donna perfetti. Gonna e stivali, 5 abbinamenti perfetti a cui ispirarsi X Nonostante il passare degli anni e l’alternarsi delle tendenze, infatti, gli stivali neri donna, preferibilmente in pelle, rasoterra o con tacco basso, non conoscono declino. Al contrario, anche nell’ Autunno-Inverno 202526 emergono chiaramente come le It Shoes più sofisticate, femminili e versatili, da sfoggiare con nonchalance in tutti gli impegni della giornata (e della serata). 🔗 Leggi su Iodonna.it

