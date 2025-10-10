Rapunzel | Disney rilancia il progetto del live-action e punta su Scarlett Johansson come Madre Gothel!

La Disney torna a scommettere sui suoi classici d’animazione e rispolvera un attesissimo remake live-action che era stato precedentemente messo in pausa: Rapunzel – L’intreccio della torre. La notizia più succosa è che la superstar di Hollywood, Scarlett Johansson, potrebbe essere in lizza per il ruolo della memorabile cattiva, Madre Gothel. Dopo le incertezze seguite al deludente incasso di Biancaneve al botteghino, sembra che il recente successo di Lilo & Stitch abbia dato nuova linfa vitale ai progetti in sospeso della Disney. Rapunzel il live-action ritorna in sviluppo. Mentre i fan aspettano l’uscita del live-action di Oceania (prevista per l’estate 2026), Deadline ha confermato che il remake di Rapunzel (noto anche come Tangled ), diretto da Michael Gracey, è tornato ufficialmente in “fase di sviluppo iniziale”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

