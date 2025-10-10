Rapunzel | Scarlett Johansson in trattative per un ruolo chiave nel live action
Rapunzel avrebbe dovuto essere uno dei prossimi remake live-action della Disney, parte del passaggio alla rivisitazione delle proprietà davvero moderne della Disney, con nessun film degli anni 2010 che aveva ancora ricevuto questo trattamento. Tuttavia, il progetto è stato accantonato a tempo indeterminato nell’aprile 2025, nonostante le voci su diverse star prese in considerazione per i ruoli principali di Rapunzel e Flynn Rider. Ora, Deadline riporta che il live-action della Disney è di nuovo in fase di sviluppo, con la star di Hollywood che ha incassato di più in trattative per interpretare il cattivo: si tratterebbe di Scarlett Johansson, che sta valutando il ruolo di Madre Gothel. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: rapunzel - scarlett
Rapunzel - L'intreccio della torre, lo sviluppo del film live-action è ripreso, Scarlett Johansson nel cast?
Rapunzel:Disney rilancia il progetto del live-action e punta su Scarlett Johansson come Madre Gothel!
Prevedibile come il sole al mattino, dopo il successo di "Lilo & Stitch", Disney ci ripensa e rimette sul tavolo il Live Action di RAPUNZEL. La novità? Si sta pensando a Scarlett Johansson come potenziale Madre Gothel! (alla regia rimane sempre Michael Grace - X Vai su X
Scarlett Johansson è in lizza per interpretare Madre Gothel nel live-action di "Rapunzel - L'intreccio della torre" (Nathan Greno & Byron Howard; Walt Disney Pictures & Walt Disney Animation Studios; 2010). Il film è tornato in sviluppo dopo lo stop dello scorso - facebook.com Vai su Facebook
Rapunzel: Scarlett Johansson in trattative per un ruolo chiave nel live action - action di Rapunzel riparte: Scarlett Johansson è in trattative per il ruolo di Madre Gothel nel remake Disney. Secondo cinefilos.it
Disney rilancia il remake live-action di Rapunzel: Scarlett Johansson in trattative per uno dei ruoli principali - Secondo recenti indiscrezioni, Scarlett Johansson, una delle attrici più versatili e celebrate della sua generazione, sarebbe in trattative per interpretare un ruolo tanto iconico quanto complesso: ... Si legge su tag24.it