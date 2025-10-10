Rapunzel | Scarlett Johansson in trattative per un ruolo chiave nel live action

Rapunzel avrebbe dovuto essere uno dei prossimi remake live-action della Disney, parte del passaggio alla rivisitazione delle proprietà davvero moderne della Disney, con nessun film degli anni 2010 che aveva ancora ricevuto questo trattamento. Tuttavia, il progetto è stato accantonato a tempo indeterminato nell’aprile 2025, nonostante le voci su diverse star prese in considerazione per i ruoli principali di Rapunzel e Flynn Rider. Ora, Deadline riporta che il live-action della Disney è di nuovo in fase di sviluppo, con la star di Hollywood che ha incassato di più in trattative per interpretare il cattivo: si tratterebbe di Scarlett Johansson, che sta valutando il ruolo di Madre Gothel. 🔗 Leggi su Cinefilos.it