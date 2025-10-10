Rapporto Onu contro l’utero in affitto

Presentato a New York il rapporto ONU sulla la violenza sulle donne contro la maternità surrogata. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Rapporto Onu contro l’utero in affitto

ONU: Sì al divieto globale dell'Utero in Affitto Il 10 ottobre, l'ONU discuterà il Rapporto Speciale A/80/158, che chiede il divieto globale dell'Utero in Affitto - un business disumano da 18 MILIARDI di dollari l'anno. L'Italia, unico Paese ad ave

