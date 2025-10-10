Rapporto Onu contro l’utero in affitto

Tv2000.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentato a New York il rapporto ONU sulla la violenza sulle donne contro la maternità surrogata. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

