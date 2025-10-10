Rapinatore seriale a 18 anni | tre colpi nella stessa gelateria

Per lui la gelateria Spaziale di Brescia era una fonte di denaro facile, un bersaglio che credeva semplice da colpire. Così per ben tre volte, in soli dieci giorni, ha fatto irruzione nel locale che si affaccia su viale Europa, a Brescia, per arraffare i contanti presenti in cassa. Bresciano e. 🔗 Leggi su Today.it