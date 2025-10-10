Rapina in una nota gioielleria del centro storico c' è la svolta | arrestato un 49enne

C'è una svolta nelle indagini della tentata rapina alla nota gioielleria Federica, sul corso Garibaldi di Reggio Calabria. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, per un 49enne di origini. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

rapina nota gioielleria centroArrestato l’autore di una rapina in gioielleria del centro reggino - La Polizia di Stato ha arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, un soggetto di 49 ... Scrive reggiotv.it

rapina nota gioielleria centroColpo in una gioielleria in pieno centro, beccato presunto rapinatore - La squadra mobile di Reggio Calabria ritiene di aver risolto il caso di una rapina subita il 3 maggio scorso da una nota gioielleria del centro cittadino (QUI). Secondo cn24tv.it

