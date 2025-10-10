Rapina e sequestro in villa | recuperata l' auto con cui i malviventi si sono dati alla fuga

Proseguono senza sosta le indagini delle forze dell’ordine per risalire all’identità dei rapinatori che, nella notte tra il 7 e l’8 ottobre, hanno sequestrato e derubato Eugenio Gallizioli – imprenditore trentino attivo nel settore tessile – nella sua villa in via Nedda Falzolgher a Trento. Nei. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: rapina - sequestro

Aprilia, rapina e sequestro di persona a mano armata: arrestata coppia

IL VIDEO | Sequestro di persona e rapina: arrestata una coppia

Rapina a mano armata con sequestro di persona in gioielleria: "Hanno portato via 16 anni di sacrifici"

Sequestro e rapina, ritrovata l’auto utilizzata dai banditi per la fuga - facebook.com Vai su Facebook

Rapina e sequestro di persona a Trento. E due morti in due diversi incidenti in A22. Cronaca in primo piano nella nostra sintesi della giornata. #tgrin60secondi #8ottobre - X Vai su X

Rapina in villa a Trento: trovata a Mesiano la macchina usata per la fuga - È stata ritrovata a Mesiano, sulla collina di Trento non lontano dalla facoltà di Ingegneria, la macchina usata dai cinque rapinatori che nella notte di mercoledì 8 ottobre hanno sequestrato e ... Si legge su rainews.it

Rapina in villa, l'imprenditore Eugenio Gallizioli sequestrato, legato e minacciato con una pistola: banditi in fuga con il bottino - Sequestrato in casa, legato a una sedia, minacciato con una pistola puntata addosso e rapinato di migliaia di euro in denaro, gioielli e altri beni. msn.com scrive