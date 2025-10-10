Rapa Nui come sono stati postati i pesantissimi moai? Svelato il mistero con una simulazione in 3D
Ma come facevano gli abitanti di Rapa Nui a distribuire i pesantissimi moai per tutta l’isola? Semplice: i famosi monoliti dalle sembianze umane venivano fatti “camminare” fino al punto desiderato. La risposta arriva da uno studio condotto “sul campo”, grazie a una combinazione di modellazione 3D, analisi fisiche ed esperimenti pratici, da un team di ricerca guidato da Carl Lipo della Binghamton University e da Terry Hunt dell’Università dell’Arizona. Dalla teoria alla pratica. Dopo aver studiato centinaia di statue, Lipo e Hunt hanno osservato che la loro forma non era casuale. I moai possiedono una base ampia, spesso a forma di “D”, e un’inclinazione in avanti che ne sposta il baricentro, rendendo possibile un movimento oscillatorio controllato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
