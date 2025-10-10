Raoul Bova a Monterosi per le riprese di Don Matteo | FOTO

Nel pomeriggio del 10 ottobre, il set di “Don Matteo 15” ha fatto tappa a Monterosi. L’attore Raoul Bova, nei panni di don Massimo nelle celebre e seguita fiction Rai, ha girato tre scene in via Roma. Le riprese sono durate circa due ore, dalle 15,30 alle 17,30, e hanno interessato la via. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it