Raluca Vatavu | Così la blockchain e l' IA possono migliorare l' efficienza delle aziende

Raluca Vatavu è Business Angel candidata con la lista “l’Alternativa per il Futuro” alla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti. Lei viene definita nel panorama finanziario italiano come la prima donna Digital Business Angel italiana: come interpreta questa attenzione crescente verso la sua figura? Credo che questa attenzione derivi dal fatto che oggi ci sia una grande ricerca di innovazione applicata a soluzioni concrete: spesso però manca la possibilità di creare un linguaggio comune tra idee e mondo finanziario: viene riconosciuta in me non solo una vocazione tecnologica che porto avanti da anni, ma anche un ruolo che mi permette di creare connessioni tra progetti innovativi e fondi di investimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

