Per un fine settimana all’anno, San Marino diventa punto di riferimento per gli appassionati di rally. Il Rallylegend non è solo una competizione, ma anche un raduno di auto storiche e moderne che ripercorrono decenni di sport e passione automobilistica. L’edizione di quest’anno ha visto in azione vetture iconiche come le Lancia Fulvia HF, 037, Delta S4 e Integrale, accanto a modelli più recenti come le Hyundai WRC e le Audi Quattro, fino a esemplari preparati artigianalmente, come una Fiat Uno. Un insieme eterogeneo che racconta l’evoluzione tecnica e stilistica del rally. Sul piano sportivo, Simon Jean-Joseph ha conquistato la vittoria nella categoria Classic con una Subaru Impreza 555, mentre Rosati-Costa si sono imposti tra le Historic e Senra-Ramos nella classe WRC. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rallylegend 2025, a San Marino il fascino del rally tra passato e presente