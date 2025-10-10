Rallylegend 2025 a San Marino il fascino del rally tra passato e presente

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per un fine settimana all’anno, San Marino diventa punto di riferimento per gli appassionati di rally. Il Rallylegend non è solo una competizione, ma anche un raduno di auto storiche e moderne che ripercorrono decenni di sport e passione automobilistica. L’edizione di quest’anno ha visto in azione vetture iconiche come le Lancia Fulvia HF, 037, Delta S4 e Integrale, accanto a modelli più recenti come le Hyundai WRC e le Audi Quattro, fino a esemplari preparati artigianalmente, come una Fiat Uno. Un insieme eterogeneo che racconta l’evoluzione tecnica e stilistica del rally. Sul piano sportivo, Simon Jean-Joseph ha conquistato la vittoria nella categoria Classic con una Subaru Impreza 555, mentre Rosati-Costa si sono imposti tra le Historic e Senra-Ramos nella classe WRC. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

rallylegend 2025 a san marino il fascino del rally tra passato e presente

© Ilfattoquotidiano.it - Rallylegend 2025, a San Marino il fascino del rally tra passato e presente

In questa notizia si parla di: rallylegend - marino

Rallylegend, Rovanperä e Biasion a San Marino

rallylegend 2025 san marinoRallylegend 2025: la Scuderia San Marino scende in campo con 25 equipaggi - La Repubblica di San Marino si prepara a vivere uno dei fine settimana più attesi dell’anno: da giovedì prende il via il 23° Rallylegend, evento di ... Si legge su libertas.sm

rallylegend 2025 san marinoRallylegend 2025 al via a San Marino: si accendono i motori - Si è aperta ufficialmente l'edizione numero 23 del Rallylegend, uno degli appuntamenti più seguiti del panorama rallistico internazionale. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Rallylegend 2025 San Marino