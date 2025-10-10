Raid russi in Ucraina ucciso un bambino
8.28 La Russia ha lanciato nella notte un massiccio attacco con droni e missili contro l'Ucraina, uccidendo un bambino e ferendo almeno 15 persone, mentre gran parte della capitale è rimasta senza elettricità. Dodici persone sono rimaste ferite a Kiev, mentre un bambino di 7 anni è morto e altre 3 persone sono state ferite nella città di Zaporizhzhia. Mosca ha intensificato gli attacchi alle infrastrutture energetiche dell' Ucraina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
