Fara Gera d’Adda, guida il ciclomotore: «Patente? Mai avuta». Multa di 5.100 euro ecodibergamo.it
Catania, spacciava sotto casa: arrestato pusher 42enne con oltre 600 grammi di marijuana dayitalianews.com
Il Congresso del Perù destituisce la presidente Dina Boluarte: “Incapacità morale permanente” lanotiziagiornale.it
Derek Gee ha rescisso con la Israel per “problemi di coscienza”. Chiesti 30 milioni di ... lanotiziagiornale.it
Isis Fermi: corsi serali di manutenzione e assistenza tecnica e sanità e assistenza sociale lanazione.it
Allarme Oms: in Europa un sanitario su tre soffre di depressione lanotiziagiornale.it
Alla Carrara le pietre preziose e i colori dell’antica sfida alla scultura
L’EVENTO. La mostra «Arte e Natura», aperta fino al 6 gennaio, offre in 60 opere un raro percorso n... ► ecodibergamo.it
Atletico Madrid Inter, i convocati di Simeone per l’amichevole: ci sono diversi big
di Redazione Inter News 24Atletico Madrid Inter, le ultime sull’amichevole dei nerazzurri in program... ► internews24.com
Otto mesi per un referto: Maria Cristina Gallo è morta di cancro aspettando la carta che doveva salvarla
Ottobre è il mese rosa, tradizionalmente dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. Anche per ... ► cultweb.it
La termografia attiva sui Papiri di Ercolano svela nuovi indizi su Zenone
(Adnkronos) – Una svolta nell'indagine storico-filosofica è stata raggiunta grazie a una recente ana... ► periodicodaily.com
Bologna, ragazzo di 18 anni accoltella il padre. L’uomo ricoverato in prognosi riservata
Il giovane, che è trovato dai carabinieri in stato apparente di incoscienza, è stato arrestato. In ... ► bologna.repubblica.i
Bagnaia: "Marquez? Pensavo mi ostacolasse, invece in Giappone... sakè e karaoke!"
Francesco Bagnaia è stato ospite del Festival dello Sport di Trento. Durante il suo talk ha parlato ... ► video.gazzetta.it
"Dividere Trieste dal Friuli, creando due province separate": l'obiettivo (non tanto segreto) degli autonomisti
Deluso, arrabbiato, quasi indignato per la deriva nazionalista e centralista della Lega voluta e p... ► triesteprima.it
Aurora Ramazzotti si sposa: tutti i dettagli
Aurora Ramazzotti si sposa: tutti i dettagli Matrimonio estivo e romantico per la figlia di Eros Ra... ► bollicinevip.com
Platini su Yildiz: «Perché gli allenatori mettono i 10 sulla fascia sinistra? I numeri 10 devono giocare al centro»
L’ex calciatore della Juventus Michel Platini, ospite al Festival dello sport di Trento, ha parlato... ► ilnapolista.it
Questura di Avellino: oltre 80 provvedimenti per la sicurezza del territorio
Tempo di lettura: 3 minutiNell’ambito delle strategie di prevenzione dei fenomeni di criminalità c... ► anteprima24.it
Due ragazzi pestati selvaggiamente da una baby gang a Torino Vanchiglia: calci e pugni a scopo di rapina
Nella notte di domenica 5 ottobre 2025 due ragazzi 18enni sono stati aggrediti e selvaggiamente pi... ► torinotoday.it
Notte di paura, autovettura parcheggiata in strada viene avvolta dalle fiamme
LECCE – Notte di paura e fiamme in Viale della Repubblica, nel rione San Pio di Lecce, dove una Fi... ► lecceprima.it
L’elogio del CorSport a Juan Jesus: “Leader dello spogliatoio: quando è mancato Buongiorno, non lo ha fatto rimpiangere”
Oltre a Leonardo Spinazzola, anche Juan Jesus è rinato con la cura Napoli e quella del tecnico Anto... ► ilnapolista.it
Uccisa in strada dall’ex marito davanti al nipote di 12 anni
Ieri, giovedì pomeriggio, nel cuore di Lettomanoppello, piccolo comune del Pescarese, è diventato t... ► dilei.it
Calciomercato Juve, possibile addio a parametro zero? Il destino sembra ormai segnato, due le squadre all’orizzonte. Ultime
di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Weston Mckennie appare destinato all’addio a parametr... ► juventusnews24.com
In piazza per imparare a salvare un bambino
Il soffocamento da corpo estraneo è una delle principali cause di morte nei bambini da 0 a 3 anni,... ► parmatoday.it
Calciomercato Juve, rivoluzione a parametro zero: Vlahovic, McKennie e Kostic pronti a salutare. Rugani e Pinsoglio in bilico
Alla Continassa soffia vento di cambiamento. Il calciomercato della Juventus non si gioca soltanto ... ► stilejuventus.com
Andrea Sempio e l’intercettazione prima del verbale 2017: “Chiamato da un carabiniere, mi ha detto che deve farmi alcune domande”
Garlasco (Pavia), 10 ottobre 2025 – "M'ha chiamato qua un Maresciallo dei Carabinieri che mi dice... ► ilgiorno.it
+Europa ai titoli di coda: "Non ci sentiamo a casa stando nell’orbita del Pd"
Ferrara, 10 ottobre 2025 – Il gruppo di +Europa a Ferrara, dal primo gennaio, cesserà di esistere. ... ► ilrestodelcarlino.it
Tra storia e motori: oltre cento bolidi sfilano in piazza Saffi per la Modena 100 Ore
Piazza Saffi ha visto sfilare venerdì mattina oltre cento auto sportive da competizione della vent... ► forlitoday.it
Juve, la Fondazione Jdentità Bianconera passa alle vie legali e denuncia Chiné: cosa sta succedendo dopo il caso Osimhen
di Redazione JuventusNews24Juve, che caos dopo le notizie su Osimhen: i tifosi bianconeri vogliono v... ► juventusnews24.com
“Davvero sangue?”, a Ravenna un libro sul presunto miracolo dell'ostia e altri fenomeni religiosi
Si tiene un appuntamento pubblico per discutere la vicenda del presunto miracolo dell'ostia che si... ► ravennatoday.it
Ponte sul Tanagro, Pellegrino (IV Casa Riformista) “Quattro anni di ritardi e lavori interrotti, serve chiarezza”
Tempo di lettura: 2 minuti“Da quattro anni il ponte sul fiume Tanagro, in località Caiazzano tra P... ► anteprima24.it
Haka in Parlamento, stop alla deputata in Nuova Zelanda
(Adnkronos) – La deputata fa l'haka in Parlamento e la seduta viene sospesa. Succede in Nuova Zeland... ► periodicodaily.com
Atalanta, Juric vuole proseguire la risalita in classifica: il tecnico sta pensando a questa soluzione
Atalanta, Juric rivoluziona l’attacco: Lookman e Sulemana insieme per una nuova identità offensiva ... ► calcionews24.com
Il marito muore per complicanze da Covid, costretta a restituire 200mila euro d'indennizzo
Dovrà restituire 200mila euro alla compagnia assicurativa e pagare circa 24mila euro di spese lega... ► parmatoday.it
Non solo Formula Servizi: due società con base a Forlì nella classifica delle imprese dove si lavora bene
Oltre a Formula Servizi, ci sono altre due società con base a Forlì inserite nella classifica Ital... ► forlitoday.it
Affitti brevi a Rimini: un incontro dibattito pubblico su vantaggi, criticità e prospettive future
L’associazione Rimini Rinata promuove un incontro-dibattito pubblico dal titolo “Affitti brevi: pr... ► riminitoday.it
Fratelli d’Italia propone un fondo pensione per i neonati: cosa prevede la misura
Fratelli d'Italia propone un contributo per aprire un fondo pensione a ogni neonato. Ma mentre la p... ► fanpage.it
Festival Eurhop: il meglio della birra artigianale italiana in mostra a Roma
Ha Inizio oggi a Roma, e andrà avanti fino alla mezzanotte di domenica, un appuntamento imperdibile... ► ilfattoquotidiano.it
Ancora occhi su Juanlu: idea per gennaio
Ancora occhi su Juanlu: idea per gennaio Il nome di Juanlu Sanchez resta sulla lista del Napoli. L’... ► forzazzurri.net
Cortona, all’asta due ex scuole delle frazioni di Poggioni e San Lorenzo
Il Comune di Cortona mette all’asta due edifici scolastici dismessi: le ex scuole di Poggioni e San... ► lortica.it
X Factor 2025: gli ultimi Bootcamp, l'X Pass di Gabbani tra le lacrime
Secondo (e ultimo) appuntamento con i Bootcamp, ecco chi ha ottenuto l'unanimità ed è passato alle L... ► gazzetta.it
Ibrahimovic chiaro: “Società molto brava a vendere bene giocatori non nel progetto”
Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird ed ex attaccante del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dell... ► pianetamilan.it
Asmodee Ottobre 2025, le uscite di questo mese
Asmodee Ottobre 2025 – UN RIMEDIO PER 626 Una nuova versione di Love Letter… a tema Stitch! ... ► metropolitanmagazine
Il video della spaccata a ‘Reggio Sport’
Un ladro con una grossa mattonella ha sfondato la vetrata d’ingresso del negozio ‘Reggio Sport’ di ... ► ilrestodelcarlino.it
Cupra Tindaya accende Milano: tra padel e design, il brand catalano scrive un nuovo capitolo di passione e innovazione
Cupra torna protagonista della scena milanese con un doppio appuntamento che unisce sport, emozione... ► ilgiornale.it
Le nuove frontiere della scienza, tra robotica e intelligenza artificiale: l'incontro con Luca Sangiorgi
Sabato 11 ottobre nella Sala Campostrino prosegue il ciclo di incontri “Scienza e fede: le nuove f... ► forlitoday.it
Scognamillo e Salvemini stringono i denti in vista del Team Altamura: Prisco pronto al rientro
Tempo di lettura: 2 minutiArrivano notizie positive dall’Antistadio Imbriani dove si sono allenati... ► anteprima24.it
Mirandola tra i primi centri in Europa con l’ecocardiografo di nuova generazione
Importante innovazione in campo tecnologico per l’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale San... ► modenatoday.it
Unione Pedemontana, servizi da premio: 426mila euro dalla Regione
L’Unione Pedemontana Parmense si conferma un modello virtuoso di gestione associata: la Regione Em... ► parmatoday.it
Al Cinema Antella si parte per "Il Giro del Mondo in 80 Corti"
Una nuova e originale iniziativa sta per inaugurare la stagione del Cinema Antella: "Il Giro del M... ► firenzetoday.it
La scelta intelligente di Errani/Paolini: il forfait a Wuhan non ha conseguenze per la classifica WTA Race di doppio
Sara Errani e Jasmine Paolini hanno dato forfait nel torneo di doppio di Wuhan, e se da una parte l... ► oasport.it
Nuova edizione di "Riflessi", la mostra collettiva che riunisce artisti dovadolesi (e non)
All’Oratorio di San Sebastiano è aperta la rassegna “Riflessi 2025”, una mostra d’arte collettiva ... ► forlitoday.it
Operaio non fu informato sulla malattia e morì pochi mesi dopo, condannati gli ospedali Villa Sofia Cervello
A Giuseppe Canino, operaio al Cantiere navale, non venne diagnosticata in tempo la propria malatti... ► palermotoday.it
Chirurgia, Docimo (Sic): "Con crisi vocazione giovani a rischio 4 mln interventi"
Il nuovo presidente entrato in carica in occasione del congresso della Società italiana di chirurg... ► ilgiornaleditalia.it
Nei campi degli Scrisi resiste la storia millenaria dei contadini: l’oro delle spighe si mostra come ai tempi della Magna Grecia
L’umanità potrà salvarsi se ritorna l’umiltà e il lavoro fatto con onestà e amore come quello compi... ► laprimapagina.it
Autunno Pavese, numeri da record per la Fiera: oltre 11.500 presenze
Pavia, 9 ottobre 2025 - "Numeri da record per la 71esima edizione della Fiera di Autunno Pavese". D... ► ilgiorno.it
Bagnaia, amore Juve: "Quando vinci stai sulle p..." , il siparietto sul palco
Durante il talk del pilota Ducati, Bagnaia tira fuori una sciarpa della Juventus e inizia a racconta... ► video.gazzetta.it
Il sondaggio tra i lavoratori individua le imprese dove si lavora meglio, in classifica un'azienda cesenate
C'è anche uno storico gruppo alimentare cesenate nella classifica Italy’s Best Employers 2026, il ... ► cesenatoday.it
Femminicidio di Lettomanoppello, il figlio di Mancini: "Dal 2015 chiedevo di togliergli la pistola" [VIDEO]
Dieci anni di minacce sfociati in quella che, dice il figlio di Antonio Mancini l’uomo che la sera... ► ilpescara.it
Francia, Macron convoca i leader politici all’Eliseo: entro stasera nuovo premier
Il capo dello Stato ha promesso la nomina entro la fine della giornata: i possibili scenari e i nom... ► lidentita.it
Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche dell'11 ottobre 2025
Cosa prevede l'oroscopo di Paolo Fox per il giorno 11 ottobre 2025? Siamo nel weekend, sabato. Per... ► ultimora.news
Poesia e musica in ricordo dei poeti Ruffillo Budelacci, Arrigo Casamurata e Mario Vespignani
Domenica 12 ottobre nel Salone di Palazzo Morattini di Pievequinta, viene organizzato dall’Associa... ► forlitoday.it
«La bellezza è potere», lo dice Antonio Ciaramella, storico del make up e una mostra lo racconta
La mostra Ghitta Carell. Ritratti del Novecento a Villa Necchi Campiglio (visitabile fino al 12 otto... ► vanityfair.it
Progetto speciale Palazzo Lanfranchi con mostra 'Rpbw Renzo Piano Building Workshop'
Nell’ambito della Biennale di Architettura 2025, curata dall’Associazione LP con il sostegno del C... ► pisatoday.it
Calciomercato Roma, Gasperini ha deciso: vuole proprio quell’attaccante. I dettagli
Calciomercato Roma: Zirkzee nel mirino, la società valuta rinforzi in attacco Il tema centrale del ... ► calcionews24.com
“Il cancro non farà più paura”. L’annuncio del Nobel per la Medicina emoziona il mondo
Il professore giapponese Shimon Sakaguchi, vincitore del Premio Nobel per la Medicina 2025, ha rila... ► thesocialpost.it
Qualiano, 18enne minaccia di morte i genitori: arrestato
Il 18enne di Qualiano è stato bloccato a notte fonda dai militari della sezione radiomobile della co... ► 2anews.it