Rai1 torna Màkari | la quarta stagione con Gioè dal 19 ottobre

Roma, 10 ott. (askanews) – La cornice è sempre quella: mare di cristallo e colori accesi, almeno quanto le avventure, in bilico tra commedia e crime, dello scrittore di gialli Saverio Lamanna, il personaggio nato dalla penna di Gaetano Savatteri. La quarta stagione di “Màkari” – una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca – torna sul piccolo schermo, in quattro prime serate in onda su Rai 1 da domenica 19 ottobre. E riporta sul piccolo schermo i personaggi più amati, aggiungendone di nuovi. Saverio, spalleggiato dall’immancabile Piccionello, continua a ficcare il naso nelle indagini della polizia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: rai1 - torna

Ascolti TV | Venerdì 1 Agosto 2025. Rai1 torna a vincere una serata con Il diritto di contare (15.6%) vs Vanina (12.3%)

Affari Tuoi, Stefano De Martino torna su Rai1 dal 2 settembre. E ci sarà la sorpresa del... pacco nero

Stefano De Martino torna su Rai1 con Affari Tuoi

Torna con nuovi ospiti e nuove conversazioni, domenica 12 gennaio alle 17:20 su Rai1 #danoiaruotalibera il programma condotto da Francesca Fialdini realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Protagoni - facebook.com Vai su Facebook

Rai1, torna “Màkari”: la quarta stagione con Gioè dal 19 ottobre - (askanews) – La cornice è sempre quella: mare di cristallo e colori accesi, almeno quanto le avventure, in bilico tra commedia e crime, dello scrittore di gialli Saverio Lamanna, il pers ... Riporta msn.com