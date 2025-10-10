Rai | Conte ' occupata da TeleMeloni e maggioranza paralizza Vigilanza'
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Alla maggioranza non frega nulla dei nostri principi costituzionali e del principio di legalità, hanno paralizzato la commissione di Vigilanza da un anno. Avendo loro i numeri di maggioranza non la fanno riunire, quindi oggi noi abbiamo una Rai completamente occupata dalle forze di maggioranza, ormai teleMeloni e la funzione di vigilanza e controllo è paralizzata". Lo dice Giuseppe Conte nella manifestazione di chiusura della campagna elettorale in Toscana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: conte - occupata
Conte ha giocato la Champions con Padoin e Gagliardini (Gazzetta) Il calcio di Conte, specie all’inizio, è stato azione di guerriglia, all’italiana, figlio di una terra occupata da dominatori. Ha dovuto rifondare club decaduti. https://www.ilnapolista.it/2025/09/conte - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti, Graziano: «Telemeloni manda a fondo la Rai. Ballano sul Titanic, ma pagano i cittadini» - «Dopo un anno non conosciamo ancora la vision dell’ad su come dovrà essere la Rai», dice il capogruppo Pd in commissione Vigilanza. Come scrive editorialedomani.it
La premier a "Domenica In", la Sx accusa la Rai di essere diventata "TeleMeloni". I precedenti di Conte nel 2020 e quell'ospitata di Gentiloni da Baudo - Era il 5 marzo del 2017 quando l'allora presidente del consiglio Paolo Gentiloni (Pd) fu ospite di Pippo Baudo negli studi di Domenica In. Riporta affaritaliani.it