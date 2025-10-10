Raggiunge l' ex moglie mentre passeggia col nipotino e le spara | Cleria muore sul colpo il ragazzino sfiorato dai proiettili
Ha aperto il fuoco in strada, in mezzo alla gente, colpi sparati a raffica fino a che uno non ha centrato il bersaglio: la sua ex moglie. Antonio Mancini, pregiudicato di 69 anni, ha ucciso così Cleria Mancini, 66 anni. La donna stava passeggiando per le vie di Lettomanoppello (Pescara) con il. 🔗 Leggi su Today.it
