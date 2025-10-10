Raffica di rapine e furti con strappo a Brescia una donna trascinata sull' asfalto per metri | 57enne arrestato

Un 57enne bresciano è stato arrestato per rapina e furti con strappo: incastrato da video e pedinamenti, rischia il divieto di ritorno a Brescia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Raffica di rapine e furti con strappo a Brescia, una donna trascinata sull'asfalto per metri: 57enne arrestato

