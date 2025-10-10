Radio Skylab regina del weekend radiofonico salentino
Secondo i più recenti dati Audiradio, Radio Skylab si conferma la radio privata più ascoltata della provincia di Lecce durante il weekend, con 40mila ascoltatori che scelgono di svegliarsi con la musica di Skylab, raggiungendo ascolti record durante l'arco della giornata. Un risultato che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: radio - skylab
Grazie Binario2 - Il Giornale e RacaleCam - APS https://www.racalecam.it/lautenticita-paga-sempre-radio-skylab-e-la-regina-del-weekend-salentino-con-40mila-ascoltatori/ #rassegnastampa - facebook.com Vai su Facebook
Radio Skylab regina del weekend radiofonico salentino - Un risultato che testimonia non solo la forza di un marchio storico ... Secondo leccenews24.it