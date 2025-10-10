Radio Skylab regina del weekend radiofonico salentino

Lecceprima.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i più recenti dati Audiradio, Radio Skylab si conferma la radio privata più ascoltata della provincia di Lecce durante il weekend, con 40mila ascoltatori che scelgono di svegliarsi con la musica di Skylab, raggiungendo ascolti record durante l'arco della giornata. Un risultato che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: radio - skylab

radio skylab regina weekendRadio Skylab regina del weekend radiofonico salentino - Un risultato che testimonia non solo la forza di un marchio storico ... Secondo leccenews24.it

Cerca Video su questo argomento: Radio Skylab Regina Weekend