Il tempo, tra le sue pieghe, nasconde storie, come fotografie dimenticate in un cassetto o diari di cui nessuno conosce l’esistenza. Basta, però, che qualcuno sia disposto a leggere tra le righe e a guardare con occhi nuovi il passato che questo riprende a rivivere. La letteratura fa proprio questo quando si intreccia con la memoria: scava nel passato non per nostalgia, ma per riportare alla luce ciò che ci parla ancora, oggi. Con Francesco Carofiglio, scrittore capace come pochi di dare forma narrativa ai luoghi e alle emozioni collettive, ospite del nostro vodcast Il Piacere della lettura, si è parlato proprio di questo intreccio sottile tra storia e memoria, tra archivi e voci interiori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Radio Bari, ragazzi e la libertà: viaggio nel cuore della Resistenza