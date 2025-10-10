Raccomandazioni | la Procura di Latina apre un’indagine sul consigliere regionale Enrico Tiero

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’avvocato del consigliere regionale Enrico Tiero, attuale presidente dell’XI Commissione della Regione Lazio – Sviluppo Economico e Attività Produttive, ha informato la stampa dell’esistenza di un procedimento penale che lo riguarda, ritenendo opportuno rendere nota la vicenda in ragione del ruolo istituzionale ricoperto. Cosa viene contestato. Secondo l’ ipotesi accusatoria della Procura di Latina, Tiero sarebbe indagato per presunti favori nelle assunzioni di alcuni giovani presso attività imprenditoriali, in cambio di utilità non meglio precisate. Si tratta, viene sottolineato, di contestazioni considerate gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

