Raccolta rifiuti accordo Gruppo Cap e Amga per acquisire 20% Ala

(Adnkronos) – Dopo il via libera dell'assemblea dei soci di Cap, il 3 ottobre, e di Amga, il 7 ottobre, si è concretizzato oggi, con la ratifica ufficiale, l’ingresso di Gruppo Cap in Aemme Linea Ambiente (Ala), alla presenza del presidente Yuri Santagostino e del presidente di Amga, Pierluigi Arrara. L'operazione prevede una quota iniziale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

?19 OTTOBRE 2025 ? Raccolta rifiuti sulla spiaggia e sulla passeggiata dallo Scaletto. Appuntamento alle ore 9.45, possibilmente muniti di guanti. Si consiglia retino o pinze per raccogliere. Come al solito i mozziconi verranno raccolti separatamen

