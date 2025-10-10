Raccolta dei libri usati Il banco dell’Unicef al centro commerciale
Torna "Il mercatino dei libri usati", l’iniziativa benefica promossa dal comitato Unicef sezione di Medicina, in collaborazione con il centro commerciale Medicì e con il patrocinio del Comune. L’obiettivo del progetto è dare nuova vita ai libri usati attraverso il riuso responsabile e sostenere concretamente la lettura tra i più giovani. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà infatti destinato all’acquisto di libri nuovi da donare alle biblioteche scolastiche dell’Istituto Comprensivo di Medicina. I prossimi appuntamenti si terranno oggi, domani, e domenica negli spazi del centro commerciale Medicì nei seguenti orari: oggi e domani dalle 9 alle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Prato, in memoria della professoressa scomparsa scatta una raccolta libri. Il ricordo è solidarietà
Spazio Libri La Cornice vi invita SABATO 25 OTTOBRE ORE 17 alla presentazione raccolta di poesie SEI SEMPRE STATA TU, TU STESSA? Con L'autrice Greta Frigerio a dialogo con Cristina Gumirato assegnista di ricerca e docente di letteratura per l'infanzi - facebook.com Vai su Facebook
Raccolta di libri usati per bambini da donare alla Pediatria di Cona - La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento e la società Benedetto XIV promuovono una raccolta di libri per bambini in ospedale, in occasione del 45° Premio di Letteratura per Ragazzi. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Salvati i libri di Marco. Via dal sottopasso ora il banco alle Cure - Marco, il “libraio” del sottopasso delle Cure, avrà il suo banco di libri usati al mercato rionale. Secondo lanazione.it