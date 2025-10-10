Torna "Il mercatino dei libri usati", l’iniziativa benefica promossa dal comitato Unicef sezione di Medicina, in collaborazione con il centro commerciale Medicì e con il patrocinio del Comune. L’obiettivo del progetto è dare nuova vita ai libri usati attraverso il riuso responsabile e sostenere concretamente la lettura tra i più giovani. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà infatti destinato all’acquisto di libri nuovi da donare alle biblioteche scolastiche dell’Istituto Comprensivo di Medicina. I prossimi appuntamenti si terranno oggi, domani, e domenica negli spazi del centro commerciale Medicì nei seguenti orari: oggi e domani dalle 9 alle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raccolta dei libri usati. Il banco dell’Unicef al centro commerciale