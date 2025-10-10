Qui gioia ma anche attesa Ai giornalisti chiedono qual è l’idea di Israele nel mondo | la testimonianza dell’inviato del Fatto Riccardo Antoniucci

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025

Dalla piazza degli ostaggi a Tel Aviv in Israele, l’inviato del Fatto Quotidiano Riccardo Antoniucci racconta la situazione in attesa del prossimo rilascio degli ostaggi israeliani previsto per lunedì. “Oggi c’è uno spirito diverso nella piazza, più gioia”, spiega il cronista, sottolineando che “nessuno però è felice fino in fondo” perché c’è ancora “attesa”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

