Qui gioia ma anche attesa Ai giornalisti chiedono qual è l’idea di Israele nel mondo | la testimonianza dell’inviato del Fatto Riccardo Antoniucci
Dalla piazza degli ostaggi a Tel Aviv in Israele, l’inviato del Fatto Quotidiano Riccardo Antoniucci racconta la situazione in attesa del prossimo rilascio degli ostaggi israeliani previsto per lunedì. “Oggi c’è uno spirito diverso nella piazza, più gioia”, spiega il cronista, sottolineando che “nessuno però è felice fino in fondo” perché c’è ancora “attesa”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: gioia - attesa
La modella argentina in attesa della prima figlia con Ignazio Moser: tra ironia sui 17 kg presi, momenti di gioia e la commozione per la salute della bambina.
CI SIAMO L’attesa è finita. Si riaccendono le luci del pala Kouznetsov, si alza il volume, si scalda il cuore ? È tempo di Serie C, è tempo di ACADEMY VOLLEY GIOIA. Un gruppo nuovo, lo stesso spirito, una sola missione: lottare su ogni pallone ~S - facebook.com Vai su Facebook
Una gioia attesa per più di undici anni: il Bra torna a esultare tra i professionisti! ? Decathlon Italia #CdiClasse #SerieCSkyWifi - X Vai su X